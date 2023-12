PÉNTEK

Eger: Adventi gyertyafényes koncerttel és ünnepi menüsorral készül a Nap-völgy Borászat a Szépasszony-völgyben. Az karácsonyi rohanásban megéri időt szakítani magunkra, hogy békében teljenek az év végi ünnepek. De­cember 22-én este fél héttől vacsorát és műsort ad a Nap-völgy Borászat, a jelentkezés részletei megtalálhatók a honlapjukon.

Ugyancsak a vármegyeszékhelyen időszaki kiállítás látható Eger és az egri vár 1704 címmel a Gárdonyi Géza téren Ferdinand von Zinzendorf gróf egri várparancsnok rajzaiból. Még 2016-ban Bécsben, a Kriegsarchivban, majd 2019-ben Prágában a Cseh Nemzeti Könyvtárban az egri várat ábrázoló tollrajzok kerültek elő. A rajzokat Ferdinand Zinzendorf gróf, az egri vár császári helyőrségének a parancsnoka készítette, aki az 1703–1705-ös kuruc ostromról írt naplóját illusztrálta velük. Az ostromzár csatározásainak megörökítéséhez a gróf csaknem teljes körképet készített az egri vár építményeiről, valamint Eger váro­sáról és a környező vidékről. A rajzokkal egészen december 31-ig ismerkedhetnek meg a látogatók.

Gyöngyös: December 22-én kezdődik meg a Gyöngyösi Advent programsorozatának utolsó hétvégéje a Belváros téren. Délután fél hatkor Fitt Kriszti tánciskolája kezdi a programot, majd hat órától Balog Tímea és Csengeri Attila Hófehér karácsony című műsora következik. Este hét órától Szekeres Adrien koncertje veszi kezdetét A szeretet ünnepén címmel, amelyet nyolc órától Koczka Tamás Adventi üdvözlet című fellépése követ.

SZOMBAT

Eger: Ezen a hétvégén is folytatódik az Eger Advent 2023 rendezvénysorozat a vármegyeszékhelyen. A Dobó téren most is színes programokkal várják az érdeklődőket, december 23-án 19 órától például Agárdi Szilvia akusztikus előadását hallgathatja meg a közönség. Ezt megelőzően, 17 órától gyújtják meg a város adventi koszorújának negyedik gyertyáját, amely Keresztelő Szent Jánost jelképezi, aki Jézus eljövetelét hirdette az embereknek; az eseményen köszöntőt mond Mirkóczki Ádám polgármester, a gyertyát pedig dr. Ternyák Csaba egri érsek gyújtja meg.

Szintén szombaton Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum diákjai adnak műsort, adventi gondolatokat mond Kovács József káplán.

Gyöngyös: 8 órától NemerEszti akusztik koncertje, majd pedig Nyári Károly adventi előadása lesz látható és meghallgatható a mátraaljai városban. Utóbbin Nyári Alíz vendégszerepel.

VASÁRNAP

Eger: Dr. Ternyák Csaba egri érsek december 24-én a bazilikában éjféli szentmisét mutat be. A szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti.

Gyöngyös: December 24-én délelőtt 11 órakor lobban fel az adventi koszorú negyedik gyertyájának lángja Gyöngyösön. Előtte Nagy Gábor, az Üdvhadsereg kapitánya mond áldást. Az eseményen közreműködik Domoszlai Sándor énekművész.