A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban szerdán egész nap találkozhattak a látogatók a Mikulással. A kora esti órákban azonban közös zenélésre és éneklésre is lehetősége volt vele a szüleikkel szép számban megjelent kisgyermekeknek. A Szabó Dénes könyvtáros és Nagy Wyrág Tibor, a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális munkatársa alkotta DWD duó Balog Judit könyvtárossal kiegészülve az apróságok által is jól ismert dalokat énekelt, amibe lelkesen kapcsolódtak be a gyerekek is. A Mikulás-csalogató énekre végül megjelent az őszszakállú Télapó is, aki előbb mesét olvasott a kicsiknek, majd mindenkit megajándékozott, és természetesen a közös fotózkodás sem maradhatott el. A Mikulás piros bundájába, sapkájába és ősz szakálla mögé Jakab Zsolt könyvtáros bújt erre a vidám napra.