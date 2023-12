Erdei László c. r. főtörzszászlós, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ ügyeletese már korábban is megmutatta muzikális oldalát, és nem tett másképp most sem, amikor előadásával valódi karácsonyi hangulatot teremtett. Élvezzük, s közben készüljünk lélekben is az ünnepre!