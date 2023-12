Nyakunkon az ünnepek. Év végéhez közeledve mindenki fáradt, sokan az ajándékok beszerzésének már a gondolatától is feszültebbek lesznek, és a családi összejövetelek miatt is többen idegeskednek. Mindez azonban csak hab azon a keserű tortán, amely egész esztendőben terítéken van, s a hozzávalói között nagy arányban szerepel a panaszkodás, a rosszindulat, az önsajnálat. Sajnos úton-útfélen találkozom ezekkel, és nemcsak elszomorít, hanem rettenetesen fáraszt is ez a menü.

Mindenkinek megvan a maga baja, kinek-kinek talán még nagyobb is, mint azoknak, akik másra zúdítják a mondandójukat. Ám, ha valaki a búját állandóan belenyomja mások arcába, akkor egy idő után nem kellene, hogy meglepetésként érje, nem igazán jó érzés a közelében lenni, és nem szívesen töltenek vele időt az emberek. Müller Péter szépen meg is fogalmazta a gondolataimat: „Mert mondani a magunkét: könnyű. Én, én, én! Fújom az „én” nótámat, az „én” szövegemet, az „én” sztorimat, mert akkor érzem, hogy érdemes élni, ha beszélek, ha kimondhatom, ami nyom... De hallgatni és némán figyelni valakire: nagy művészet. Ehhez jóság kell. Szeretet és alázat.”

Nem gondolom, hogy magunkban kell tartani a rossz dolgokat, de azt igen, hogy meg kellene találni a mértéket: kinek és mennyiszer mondjuk el a gondjainkat. Olyan jó lenne, ha legalább ilyenkor, az ünnepen nagyobb hangsúlyt kapna az elcsendesedés mellett a szeretet és az odafigyelés.

