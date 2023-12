Ezek a szervezetek is támaszt nyújthatnak

Az önkormányzatokon kívül szervezetek, alapítványok is biztosítják a segítő szolgáltatást. Ilyen például a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány. Keresztény szellemiségű karitatív szervezet. A Baptista Egyházhoz tartozik. Tevékenysége széleskörű, időskorúak gondozásával, segítésével is foglalkoznak. A Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Egyház segélyszervezete, plébániákhoz kötődő karitasz csoportjai rendszeresen látogatják az arra rászorulókat, szociális intézményei nappali ellátást biztosítanak az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a pszichiátriai betegeknek. Krízis helyzet esetén konkrét támogatást is biztosítanak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat széleskörű segítséget nyújtanak, a vészhelyzeteken túl segítenek a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásában, a hajléktalanok, a fogyatékkal élők ellátásában. Ahhoz, hogy kitől remélhet segítséget az idős ember helyben, minden településen az önkormányzatok nyújtanak felvilágosítást.