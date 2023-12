Pénteken előbb sárgára váltottak, majd ki is kapcsoltak a jelzőlámpák Egerben, a Sas úti kereszteződésben, de az Állomás téren is csak a táblák és az útburkolati jelek alapján lehet közlekedni, nincs lámpás forgalomszabályozás. Megkérdeztük a közútkezelőt, hogy mikor kapcsolják vissza a lámpákat.

Válaszukban azt írták, Egerben a Sas utca az önkormányzat beruházásában újul meg. A kérdéses szakasz is jelenleg munkaterületként funkcionál, így a jelzőlámpás csomópontokért is az önkormányzat által megbízott vállalkozó felel. Ők is küldött már jelzést az önkormányzatnak a lámpákkal kapcsolatosan, de bővebb információkat ők adhatnak a témában. Keressük az önkormányzatot is, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.