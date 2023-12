Előtte Pétervásárán az adventi vásáron a középső és felnőtt csoport lépett fel, majd Váraszón folytatták az estét, ahol a legkisebbek mutatták be, hova lehet eljutni három hónap citerázás után.

Az idei létszám bővítés után aktív citerásaik száma mára eléri a negyven főt. Mindenkinek köszönetet mondtak, akik az év bármely szakaszán a csapattal tartottak, támogatták mukájukat, vagy csak élvezték műsorukat a számos fellépő helyszín valamelyikén. Felvázolták a 2024 évre tervezett programjukat is. Már most látni, hogy nem fognak unatkozni. Remélik, minél többen velük tartanak jövőre is. Mindenkinek boldog karácsonyt, és sikeres új esztendőt kívántak.