December 5-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) egri épülete is megnyitotta kapuit leendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílt arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egész napos programmal készült a továbbtanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhettek, de a diákéletet meghatározó programokba is betekintés nyerhettek.

A nap kezdetén az érdeklődőket dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora köszöntötte.

– Egy olyan egyetemre érkeztek most, melynek jogelőd intézményei 250 évesek. Tehát egy tradicionális intézménybe jöttek, s az egri Líceumnak egy nagyon szellemisége van, melyhez mi vezetők, oktatók próbálunk hozzájárulni – mondta. Hozzátette, céljuk, hogy magas minőségi képzést adjanak diákjaiknak, de ezen túlmenően szavai szerint stabil pont lennének életükben.

– Egy olyan pont, ahol jól érzik magukat, ahol hitből fakadó szeretetteljes támogatást kapnak oktatóiktól. Sokat dolgozunk azért, hogy ez megvalósuljon – emelte ki. A rektor szólt a hallgatói támogatási rendszerről, a programokról.