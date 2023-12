A főigazgató a gyöngyösi campus három legfőbb erősségét is kiemelte: ezek a nemzetközi környezet, a gyakorlatorientált képzés és a fejlett infrastruktúra.

– Az alapvetően modern infrastruktúránk lehetővé teszi egyrészt a legkorszerűbb módszerekkel történő oktatást, másrészt a hallgatók a digitalizációs eszközök használata révén a saját igényeiknek megfelelő körülmények között tanulhatnak. A nemzetközi környezet azt jelenti, hogy jelentős a külföldi hallgatók létszáma nálunk. Ezzel a nyelvtanulást – bár a nyelvvizsga már nem kötelező az oklevélhez –, ha nem is formális módon, de elősegítjük a számukra. Emellett az interkulturális készségeik is fejlődnek ezzel. A gyakorlatorientált képzés sokat segít abban, hogy a munkaerőpiacra kikerülő fiatalok eleve rendelkezzenek gyakorlati ismeretekkel. Emellett a gyöngyösi és a környékbeli vállalatokkal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, együttműködési megállapodásaink vannak velük. Ennek köszönhetően a cégeknél gyakornoki helyeket is tudunk majd a diákjainknak kínálni – fogalmazott dr. Bujdosó Zoltán.

A nap során először Lakatos Márk mesteroktató bemutatta az érdeklődő diákoknak a Károly Róbert Campust, majd tájékoztató hangzott el a felvételi eljárásról pontszámítási tanácsokkal, hasznos tippekkel a felvételihez. A gyöngyösi campus három képzési szinten, agrár- és gazdaságtudományi, valamint informatikai területeken is várja a jelentkezőket. Mindezek után külön helyszíneken bemutatkoznak az intézmény képzési területei, illetve személyre szóló tanácsadás volt az aulában. Aki nem tudott e napon eljönni, vagy aki még egyszer meg akarja hallgatni a tájékoztatót, az 2024. január 20-án, valamint február 3-án megteheti az újabb nyílt napokon.