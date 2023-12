Az ország tíz legjobbja közé került be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kara. A hallgatói kiválóság alapján a 8. helyen állnak – olvasható az intézmény honlapján.

A HVG Diploma 2024 kiadványban az összesített intézményi és kari listák mellett számos képzésterületi rangsor is található, többek között a legjobb bölcsészkarokat is összegyűjtötték. A Top 10 közé ezúttal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is bekerült, intézményünk a 8. helyen áll a hallgatói kiválóság alapján a HVG ranglistáján.

A bölcsészettudományoknak továbbra is nagy sikere van, 2023-ban a második legnépszerűbb képzési terület lett az országban, összesen 21 ezer 486 jelentkezővel, amiből 9 ezer 556 diák felvételt is nyert. Első helyen több mint 14 ezren jelölték meg valamelyik bölcsészképzést.