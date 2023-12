A tárlathoz a XX. század elején és közepén kapott ajándékokból, az egri családok gyermekjátékaiból válogattak. A kiállításon láthatunk például képeslapokat, porcalán babákat, egy 1938-ban készült, Szihalmot, Egert és a fővárost is "bejáró" hintalovat, az 1960-as évek retró játékait és olyan különleges karácsonyfadíszeket is, amelyeket ma már nem tudnánk beszerezni a boltokban. Az egri Hevesy, Löffler, Schmotzer, Pozder, Hollósy családok ajándékai, fotói, filmfelvételei mellett megtekinthetők Faragó Lóránt egri játékgyűjtő és fényképész valamint a szuhai Virágh Margit gyermekjátékai is.

A kiállításhoz kapcsolódva érdekes információkat osztottak meg a szervezők a vár honlapján, ezek közül olvashatnak most néhányat. A képeslapok egykor az emberek közötti kommunikáció leggyakoribb eszközei voltak. 1843-ban, Londonban készült az első igazi karácsonyi képeslap, Henry Cole megrendelésére. A képeslapon a karácsonyi asztalnál ülő család képe látható, „Boldog karácsonyt és boldog új évet” szöveggel. A magyarországi képeslap kiadás 1896-ban a millenniumi sorozattal indult, majd megjelentek a karácsonyi üdvözlő lapok is.

Az 1960-as évektől a Heves Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat szervezte az egri karácsonyi játékkiállítást és játékvásárt. Újdonságnak számítottak akkoriban a bevarrott, fésülhető hajjal ellátott PVC és polietilén babák, a mechanikai és műanyag játékok. Nagyszabású vállalkozásnak mondható a Magyar Televízióban 1963-ban elindult, – Mi újság a Futrinka utcában – Bálint Ágnes bábsorozata. A közismert szereplők Böbe baba, Mazsola, Cicamica, Morzsa kutya és a többi karakter generációk kedvence lett, a bábok habszivacsból készült gyártását a Szarvasi Háziipari Szövetkezet kezdte meg.

Hevesy Sándor (1902–1986) Eger megbecsült polgára. Gyermekkorától kezdődően szenvedélyes amatőr fotós volt és később filmeket is készített. Képein számos egri esemény pillanatait láthatjuk viszont, de a legnagyszerűbbek a családja meghitt életét megörökítő filmkockák közül kerültek ki. Igazán különleges élményt ad át a mikulás és a karácsonyi ünnepek megjelenítése. A felvételeken bensőséges családi ünneplés és együttlét olyan pillanatait örökítette meg Hevesy Sándor, melyeknek köszönhetően időutazást tehetünk régi idők csodás karácsonyaiba. Ehhez nem kell mást tennünk, mint ellátogatni az egri várba, és megnézni a Boldog Karácsonyt! kiállítást.