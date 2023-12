A jelenlegi nevén Tigra-ZF-Eger női vízilabda csapat tíz év után hódította el a bajnoki trófeát, bizonyítva ezzel, hogy Egerben a vízilabdának nem csak jelene, hanem múltja és jövője is van. "Férfi és női összehasonlításban jóval fiatalabb a hölgyek szakosztálya városunkban, azonban az elmúlt két évtized komoly sikereket hozott. Összességében három bajnoki cím, két kupagyőzelem, illetve több szezonban is elismerésre méltó nemzetközi teljesítmény jellemezte a gárdát. Az eredmények mellett az utánpótlásnevelés legalább annyira hangsúlyos, a szakma rendkívül sikeres trénereinek irányításával." – olvashatjuk a címre való ajánlásban.

A cím elnyeréséhez bizonyára hozzájárult az is, hogy a hölgyek évről évre – a klub további tagjaival karöltve- a társadalmi szerepvállalás terén is jeleskednek. Hosszú évtizedes hagyomány, hogy az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium gyermekeit karácsonykor meglátogatják, és az ajándékok mellett közös játék, mesélés és mézeskalács sütés a program. Emellett a karácsonyi időszakban rendszeresen részt vesznek adománygyűjtésekben. De említhető azt is, hogy faültetésben is aktív szerepet vállaltak. Példaértékű életet élnek nem csak sportolóként, hanem magánemberként is. Méltó módon képviselik nem csak az Egri Vízilabda Klubot, hanem városunkat is.

Magánszemély kategóriában a 34 évvel ezelőtt Egerben született Madarasi Gábor birkózó-edzőre érkezett a legtöbb voks. Gábor tanulmányait itt a városban folytatta, a 4-es iskolában (volt Szentgyörgyi Albert Általános Iskola), illetve az Eszterházy Károly Főiskolán sportszervező szakán szerzett diplomát. Fiatalon ment le szőnyegre és versenyzőként is hamar kiderült tehetsége: nyolcszor nyert országos bajnokságot különböző korosztályokban, világkupán két 4. helyezés ért el, egy bronzérmet szerzett főiskolás egyetemi világbajnokságon.

Egy váratlan sportsérülés nem engedte, hogy saját sportkarrierje kiteljesedjen. Még néhány évig birkózott, de aztán úgy döntött, hogy az edzői pálya felé fordul. Nem volt kérdés, hogy fiataloknak, gyerekeknek szeretné átadni mindazt, amit a korszak kiemelkedő edzőitől megtanult. Mi sem bizonyíthatná jobban azt, hogy eredményesen teszi, mint az a tény: jelenleg tanítványai, az egri versenyzők adják egyes korosztályos birkózó válogatott keret jelentős részét.

A fiatalok kategóriájában Majoros Rózsa sakkozóra szavaztak legtöbben. Ő idén érettségizett kitűnő eredménnyel a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tanulójaként. Szeptembertől a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elsőéves hallgatója közlekedésmérnöki szakon. Óvodás korában kezdett sakkozni, azóta sikert sikerre halmoz. Többszörös országos bajnok, négyszeres országos diákolimpiai bajnok, valamint korosztályos Európa-bajnoki ezüstérmes, kétszeres bronzérmes és többször ért el pontszerző helyezést is. Ezen felül egyszer a Korosztályos Európai Uniós Bajnokságon a dobogó legfelső fokára állhatott.

Jelenleg az egyetem mellett továbbra is indul versenyeken, illetve országos versenybíróként is tevékenykedik a korosztályos bajnokságokon. Igazi csapatember, csapatai mindig számíthatnak rá. Kiemelendő a nyelvek iránti szeretete, angolból felsőfokú, németből pedig középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, jelenleg oroszul tanul. Több ízben nyerte el a Magyarország Jó Tanulója, Jó Sportolója címet, valamint az Eger Város Jó Tanulója, Jó Sportolója megtisztelő elismerésben is részesülhetett. Kétszer a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban részesült. 2023 júniusában a Magyarország Tehetsége díjat a Stefánia Palotában vehette át Maruzsa Zoltán államtitkártól.