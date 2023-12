A jeleik szerint őszies idővel búcsúzik 1973, írta jogelőd lapunk, a Népújság az 1973. december 30-i számában:

"A Kárpát-medence időjárását továbbra is az enyhe, páradús levegő határozza meg, így változatlanul az évszakhoz képest melegebb az idő. Szombaton a kora reggeli órákban országszerte nulla - plusz 3 fokot mértek. Gyengén ködös volt az idő a főváros egyes kerületeiben, valamint a Kékestetőn, Szolnok környékéről pedig szitáló esőt is jelentettek. A délelőtti órákban a hőmérő higanyszála plusz 5 fokig emelkedett, ami még mindig egy-két fokkal magasabb a 100 éves átlagnál. A meteorológiai szolgálat nem sok változást ígér hazánk időjárásában a következő napokra sem. A szombatihoz hasonló idő lesz várhatóan szilveszterkor és újév napján is. Tehát a fekete karácsonyt valószínűleg fekete szilveszter követi. Reggeli ködre, ónos esőre, a magasabb hegyekben havasesőre, esetleg havazásra lehet számítani. A hőmérséklet nulla - plusz 5 fok között lesz.

A kedvezőtlen időjárás minden bizonnyal szerepet játszik abban is, hogy a MÁV és a MÁVAUT jóval kisebb forgalmat bonyolít le ezekben a napokban a vártnál. Szombaton mindössze 15 mentesítővonatot indítottak a pályaudvarokról. A MÁVAUT szombaton délelőtt egy kisegítő autóbuszt sem indított. A délutánra 17 pótjáratot terveztek. Vasárnap valamivel nagyobb forgalmat várnak. Várhatóan az újév első napjáig több mint 50 különautóbusz szállítja majd a hazánkban szilveszterező 4-5 ezer külföldi vendéget.

Ugyanakkor csúcsforgalom van a piacokon, vásárcsarnokokban. Bőven kapható burgonya, hagyma, citrom, alma és néhány helyen üvegházi paradicsomot is vásárolhatnak. Az újévi „szezonáruk” közül jelentősen megnőtt a torma és a cékla felhozatala. Megfelelő a kínálat baromfiáruből is. Csökkent a kínálat halból, de kocsonyahús, vadhús és virsliválaszték bőségesnek ígérkezik" – írta a Népújság 1973. december 30-án.