A Boldog Karácsonyt! című kiállítás megnyitóján dr. Löffler Erzsébet, az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár nyugalmazott igazgatója felidézte az adventtel kapcsolatos hagyományokat.

Szavaiból kiderült, a várakozás időszaka kezdődik, s ehhez kapcsolódik például az adventi koszorú, ami a XIX. század közepén a Német-Alföldön jelent meg, Európában pedig a XX. században terjedt el.

Kitért arra is, az ajándékozás már az ókorban megjelent szokásként, majd Szent Miklós nevéhez kapcsolódva vált ismertté széles körben, s említést tett a szaloncukorról is, ami magyar kuriózum, s hazánkban a karácsonyfa díszeként is funkciónál.

A kiállításon egyebek között korabeli divatot bemutató porcelánbabákkal, az 1960-as és 70-es évek retró játékaival találkozhatnak az érdeklődők, s egy 1938-ban készült hintaló is megtekinthető. A hintaló kalandos utat járt be, különlegessége, hogy Szihalomról Egerbe, majd a fővárosba került gyerekekhez, s végül visszakerült vármegyeszékhelyünkre.

A tárlat január végéig tekinthető meg.