– Mivel idén lett 10 éves Verpelét, ezért a főtér átalakítása nagy hangsúlyt kapott. Nyáron már teljesen más arcát mutatta településünk a vendégeknek és a helyieknek, a sok virággal, a tágas térrel. A város kertésze rengeteget dolgozott azon, hogy a jubileumi évünk bor és nóta ünnepére ne csak a főtér, hanem Verpelét egésze pompázzon - mondta.

A nyáron Heves vármegyét is több heves vihar, zápor és jégverés érte, melyek minden településen okoztak károkat, ebből Verpelét sem maradt ki.

– Júliusban két komoly jégverést szenvedett a mi városunk is, melyek nagy károkat okoztak, mind a lakosok házaiban és a városszerte. Több tetőszerkezetet bontott meg a vihar, ablakokat tört be a nagyméretű jég, és udvarokat, kerteket rongált meg a víz és a szél. Az iskola udvarán és a szemben lévő parkban csaknem az összes fát kicsavarta a szél és megtépte a bokrokat. Ugyanilyen pusztítást végzett a sportpályán is, a fáknak és a melléképületnek is lett baja. Hatalmas károkat okozott a településen az a két nyári vihar, úgyhogy volt teendője a lakosoknak, a segítőknek és az önkormányzatnak is – emlékezett vissza a polgármester.

A nagy esőzések újabb problémát vetettek fel a településen, melyeket megfelelő fejlesztésekkel orvosolni lehet. Verpeléten idén több vízügyi projektet is folyamatban van.