Rengeteg mosolyt látnak ilyenkor az arcokon, mikor szebbé teszik egy-egy család számára az adventi időszakot, s ez óriási öröm a szihalmi önkéntesek számára. Így volt ez az idén is.

– Mindig nagyon szeretünk adni, de ilyenkor igyekszünk még több ajándékot kiosztani az év többi hónapjához képest, hiszen azt szeretnénk, ha mindenkinek jutna meglepetés a fa alá. A december azért is varázslatos, mert ilyenkor azt látjuk, hogy kicsit háttérbe szorul a bánat, a szomorúság, és átveszi helyét a hála – jegyezte meg Galyasné Dósa Katalin.

Megvan az oka, hogy miért szívügyük az ajándékozás.

Az egyesület önkéntesei között is vannak olyanok, akik gyerekként várták a Mikulást, de az nem érkezett meg hozzájuk. Akkor még nem értették, miért van ez, hiszen jó tanulók voltak, igyekeztek jól viselkedni is. Csak később látták át, hogy mi volt az oka annak, hogy üresen maradtak a kiscsizmáik. Ezért is törekszenek arra a szihalmi Kis Bocs Egyesület tagjai, hogy senki ne maradjon ajándék nélkül, egy gyereknek se kelljen átélni azt, hogy őt nem látogatta meg a Mikulás és a Jézuska. Egyelőre még nem az egész országban, de a környezetükben, az Észak-Magyarországi régióban évről-évre több csomagot osztanak szét az év végén. Idén több mint ötezer lego ajándékot adnak át a Lego Csoportnak és a Kárpátok Alapítványnak köszönhetően, valamint édesség és egyéb ajándék is kerül a karácsonyfák alá az önkéntesmunka eredményeként.