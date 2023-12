Indul a 2023-24-es síszezon Mátraszentistvánban, pénteken nyitnak – írja a park közösségi oldalán. A síparkba is megérkezett a Mikulás, friss havat és jó híreket hozott.

– Pénteken nyitunk a panorámalifttel, a kis korongos lifttel, valamint a síoktató terasszal. És hogy teljes legyen az öröm, tavalyi előszezoni jegyáraink változatlanok maradnak, nem emeltünk árat – teszik hozzá.

Hozzáteszik, az átlagos hóvastagság 30-80 centiméter. Ami a hókészítést illeti, küzdelmes héten vannak túl. Korábban nem így tervezték a nyitás időpontját, úgy gondolták, hogy hét elején indulnak el.

– Rengeteg havat készítettünk a Sípark felső részén, de az alsó részen egy félnapos áramszünet következtében – beleértve a leghidegebb vasárnapi éjszakát is –, jelentős kiesést szenvedtünk el a hógyártásban. Az áramszolgáltató munkatársai elfelejtették kicserélni a trafóállomás biztosítékait (ez a téli teljesítmény bővítéskor kell elvégezniük), a biztosítékok pedig kiolvadtak a megnövekedett teljesítmény miatt. Az üzemzavar elfagyásokat, további leállásokat generált, a feltöltő szivattyúink is megálltak, ráadásul a segítség is későn érkezett az áramszolgáltató részéről. Mindezt a hanyagságot annak a tükrében nehéz elfogadnunk, hogy a rendszerhasználati, áramlekötési díjak irreálisan magasak, és továbbra is nyolcszoros áron kapjuk a villamos energiát az előző évhez képest. Megfeszített tempóban dolgozunk, hogy a kieső hómennyiséget sikerüljön pótolnunk a következő hetekben, így stabil hóréteggel, több pályával várhassunk benneteket a téli szünetben – írták.