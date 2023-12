Kiemelte, a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is mellékelték a határozat mellé. Szerintük 2 ezer éve kihaltak a szkíták, de Pócs Alfréd szerint ez nem igaz: a szkíta gén ma is kimutatható, a hunok és a magyarok is a szkíták leszármazottai.

– A Magyarságkutató Intézet vizsgálatai alapján is archeogenetikailag bizonyított a szkíta-hun genetikai rokonság. A finnugrizmusról beszélnek még mindig, miközben a genetika már komolyan alá tudja támasztani vagy megcáfolni az elméleteket. Igazolt a szkíta gén a Hunyadi családnál, Mátyás szkítának vallotta magát, de az Árpád-házi királyok is a szkíták leszármazottai. Attila király is szkítának vallotta magát. Az Árpád-házi királyok történetét 5 ezer évre visszavezethetjük, akkor a mai Afganisztán területén éltek – sorolta dr. Pócs Alfréd. Hozzáétette, hogy a parlamenti szavazás szerinte azon múlik, hogy a Magyarságkutató Intézet megállapításainak vagy az MTA véleményének adnak teret a honatyák.