- Most búcsúzunk az ebédelő vendégeinktől, aztán egy időre bezárunk, hogy elegáns terítékkel várhassuk a vacsoravendégeinket, akik nálunk búcsúztatják az évet. Megadjuk az ünnep rangját - számolt be portálunknak december 31-én délután a Trifla Ivó és Konyha tulajdonosa, Gál Gábor.

Az egri vendéglős a különleges menüből is elárult néhány fogást: lesz lillafüredi pisztráng, megkóstolhatják a vacsoravendégek a kacsamellet az olasz séfjük készítette töltött tésztával, a raviolival, és egy szép hagyományos fogás, a Wellington bélszín is asztalra kerül. Desszertnek fügés tiramisut kínálnak, és aki éjfélkor megéhezne, korhely lencsegulyással örvendeztetheti meg a gyomrát. A hangulatot élőzene fokozza, erről Sárközi Györgyék gondoskodnak, árulta el az egri vendéglős.

Szilveszterkor Eger, Gyula és Szeged a legkeresettebb a belföldi utazók körében, közölte a Szallas.hu. A szállásfoglaló portál kiemelte: az ünnepi időszakból a szálláshelyeken az idén is elsőként a szilveszter telítődött, jó pár frekventált wellness hotel már november végén teltházat jelzett az év végére. A foglalásonkénti átlagár fejenként egy éjszakára 15 ezer forint. Ilyenkor többen keresik a wellness-ajánlatokat és az óévbúcsúztató, ünnepi csomag ajánlatokat, valamint programlehetőségeket - tették hozzá az MTI tudósítása szerint.

A közleményben tájékoztattak arról is, hogy 2024-re is indítanak akciós előfoglalási kampányt a Szallas.hu oldalán. Az eddig már megtett 2024-es nyári foglalások alapján Budapest, Szeged, Siófok, Hajdúszoboszló, Pécs, Eger, Gyula, Balatonfüred, Hévíz és Debrecen a legkeresettebb úti cél.