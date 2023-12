Új séf a Sulyom Tájétterem a Tisza-tó új Ételstílusa konyháján, Mikk Szabolcs személyében! – tette közzé a DiningCity étteremajánló Facebook oldalán. – Megújult étlap és fogások köszönnek az ide látogató vendégekre, a Tisza-tó mentén található Sarud településen. Mikk Szabolcs sokéves külföldi tapasztalattal rendelkezik, főleg francia alapokon nyugvó konyhákon dolgozott. A Sulyom azonban továbbra is a szó legjobb értelmében vett falusi bisztró maradt, de találunk az étlapon némi nemzetközi beütést és rafinériát, ami által kifejezetten izgalmas ételek születnek – írták.

– Erős, de nem tolakodó ízekkel találkoztunk az ebéd folyamán, az alapanyagok harmóniában, személyzet a toppon. Nagyon örülünk, hogy a Sulyom továbbra is magas szinten űzi a gasztronómiát, a tulajdonos hozzáállásáról nem is beszélve, akik az étteremben a gyermekek részére külön helyiséget hoztak létre rengeteg játékkal, kutyusoknak pedig eb-menü is elérhető – tették hozzá.