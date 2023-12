A Sirok-Kőkútpusztai betlehem igazán különlegesnek számít, hiszen nem csak a szent család szobrai, hanem élő állatok is várják a látogatókat. Ottjártunkkor jöttek-mentek az emberek. A szamarat és a bárányokat is megkínálták a kihelyezett szénából, s többet hoztak nekik almát, répát. Ennek ellenére a jószágok úgy viselkednek, mintha örökké éhesek lennének, és ennek hangot is adnak. Meglehetősen szelídek, így egy-egy falat elfogyasztása közben hagyják, hogy bárki megsimogassa őket. Nem csak az állatoknak jut a finomságokból, van kihelyezett szaloncukros tál, melybe mindenki tehet édességet és vihet is el belőle. Mindezek mellett karácsonyi zenék szólnak, így fokozva az ünnepi hangulatot. Január 6-ig van lehetőség megnézni a Sirok-Kőkútpusztai élő állatos betlehemet.

A tarnaszetmáriai betlehem is látványos

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

Tarnaszentmárián látványos jelenet örökíti meg Jézus születését, és bár a feldebrői Szent Márton-templom önmagában is gyönyörű látványt nyújt, kialakítottak mellette egy betlehemet, melyet sötétben is érdemes megnézni, hiszen szép kivilágítást kapott.