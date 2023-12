– Ma 750 egri rászorulót várunk meleg étellel és tartós élelmiszercsomaggal Egerben a Tűzoltó téren – mondta el portálunknak Szilaj Péterné, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének szóvivője szombaton, a szeretetlakomán. Kiemelte, Eger az adventi jótékonysági akciósorozatuk negyedik állomása. Az ellátottak közt van kisnyugdíjas, nagycsaládos és egyedül élő is, de mindannyian szociálisan hátrányos helyzetűek. Van akinek a munkanélküliség, a tartós betegség, a gyermekek iskolázási költségei, a gyógyszerkiadások, a gyűrűző adósság, egy válás és így családi krízis, vagy éppen a tüzelő megvásárlása jelent súlyos anyagi kihívást.

– A napi ellátottainknak most egy élelmiszercsomagot is ajándékozunk. Ezt ünnepekkor rendszeresen megszervezzük, hogy segítséget nyújtsunk az ünnepekhez. Sok olyan család van ahol sok a gyermek, egyedülálló anyák vagy nyugdíjasok, így méltóképpen megünnepelhetik a karácsonyt. A csomag összeállításában a lakosság is segített, bevásárlóközpontokban gyűjtöttünk, de Krisna-völgyi sütőtököt is hoztunk magunkkal – részletezte. Ez volt a 35. Ételt az Ételért Karácsonyi Szeretetlakoma. Mint ismert, a Krisna-tudatú hívők hitéleti munkájuk mellett nagy hangsúlyt fektetnek a karitatív munkára. Évente közel 180 ezer tál meleg ételt osztanak ki Egerben és környékén az Ételt az Életért Program keretében. A karitatív munka a hívők életét is gazdagítja, hiszen a lelki tudás az emberek iránti önzetlen odaadásban és a világ szolgálatában teljesedik ki a gyakorlatban – vallják.