Ezeket érdemes betartani

1. Tegyél chipet a kutyádba!

2. Figyelj rá és ellenőrizd, hogy az orvos regisztrálja is be a chipet az adataiddal (név, cím, telefonszám), mert enélkül a chip semmit sem ér!

3. A kutya nyakába tegyél egy bilétát a számoddal!

4. Ha kell, szilveszter előtt és utána pár napig vidd be a házba, hogy megvédd a számára félelmetes durrogtatásoktól!

5. Már napokkal korábban figyelj jobban, de szilveszter délutánja és Újév napján, és utána még pár napig is inkább pórázon sétáltasd sötétedésig, nehogy megijedjen egy közelben becsapódó petárdától és elrohanjon! Este már inkább ne vidd le ebben a pár napban.

6. Ha a kutyád nagyon fél az erős hangoktól, akkor az állatorvosoddal konzultálva adj be neki természetes alapú nyugtatót!

7. Oszd meg ezt a videót, hogy minél több gazdihoz eljuthasson, lájkold a Facebok-oldalunkat, mert ha mégis eltűnik a kedvenced, mi megpróbálunk segíteni!