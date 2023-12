Rengeteg boltban adnak engedményt a napokban, így akinek ideje, energiája van, az tájékozódhat az árfigyelo.hu oldalon. Aki nagyobb tételben szeretne vásárolni, mert nagyobb bulira készül, annak érdemes az alkalmazást használni, mert célirányosan indulhat el bevásárolni, és akár több ezer forintot is spórolhat.

Mi (t)egyél, hogy szerencsés legyél?

Legalább új év napján semmiféleképpen ne egyél csirkét. A régiek úgy tartották, hogy ha új év napján baromfit fogyasztunk, az egész évre elkaparja a szerencsét, a pulyka ráadásul haragot is hoz a házhoz. A halat, bár egészséges, inkább hanyagold, hiszen elúszik vele a szerencséd. Az új év a magyaros konyha szerelmeseinek kedvez, hiszen a malac hozza a szerencsét, mivel előtúrja. A népi megfigyelés úgy tartja, hogy újév napján, ha férfi lép be a lakásodba, ő magával hozza, viszont ha nő, akkor elviszi szerencsét. Szintén peches esztendőre számíthatsz, ha kiviszed a szemetest vagy bármit a házból.

Én évek óta egy üzletben veszem a szilveszteri juhbeles virslit. Ennek kilója most 1700 forint helyett 1300 akciósan. Mivel ennek hústartalma 75 százalék, általában nem csalódunk. Van benne persze mindenféle adalék, de miben nincs manapság? Most az egyszer nem vesszük elő a nagyítót. Ha szeretjük, nem ezen az egy-két pár virslin múlik az életünk.

A pezsgőt mindenképpen hidegen igyuk!

A pezsgőetikett szerint sose hűtsük a palackot fridzsiderben, mert az ital elveszíti az aromáját. A fogyasztásra szánt pezsgő helye az asztalra tehető jeges vödröcskében van. A champagne-t hidegen, ám nem jéghidegen isszák. A legalacsonyabb, 8 fokos hőmérsékleten a legfiatalabb évjáratúak, míg az idősebbek 10 fokon kínálják a legnagyobb élvezetet. A pezsgősüveg felbontásának fő trükkje a drótkosárka. Először oldjuk ki, majd fogjuk meg a dugót és a palackot egyenesen tartva forgassuk tengelye körül.

Vettem még fél kiló lencsét, baráti, 700 forintos áron. Ehhez már csak egy kis füstölt kolbász, vagy egy kevés, (30-40 dekányi) fültölt hús kell, valamint sárgarépa, zöldség, zeller, némi fokhagyma, és persze tejföl. Egy átlagos minőségű, magyar pezsgőt ezúttal 1400 forintért vettem. Tavaly ezt még megkaptam, akciósan 1100 forintért. Kevéske majonézes salátát is csinálunk. Ha mirelit alapanyagból készül, kicsit drága. 7-800 forint egy fél kilónyis zacskós zöldség ára. Jobban járunk, ha a húslevesből megmaradt zöldségeket hasznosítjuk. Ahol gyerek van, gyerekpezsgő is dukál. Ezt üvegenként 5-600 forintért kínálják. Az olcsó szilveszteri virsli kilóját most 800-1000 forint körül mérik, míg a bőrös malachús kilóját 2200 forintért kaptuk meg.

Lencseleves, ami garantáltan bőséget hoz jövőre:

Hozzávalók: 25 dkg lencse, 2 db sárgarépa, 1 db petrezselyemgyökér, 0.25 db zeller, 1db vöröshagyma, 10 dkg füstölt kolbász, 4 db debreceni, 1 ek olaj , 1 ek liszt, 1 tk pirospaprika, 2l víz, só, 1db babérlevél, 1 ek mustár

Elkészítés: A lencsét átválogatjuk, majd felöntjük hideg vízzel, és k b. 1 órát állni hagyjuk. Ezután leszűrjük és lecsepegtetjük. A zöldségeket megpucoljuk, ízlés szerint feldaraboljuk. A füstölt kolbászt és a debrecenit félbevágjuk, szeleteljük. A vöröshagymát megpucoljuk, majd felvágjuk apróra. Az olajat felhevítjük, hozzáadjuk a vöröshagymát, és üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a feldarabolt füstölt kolbászt és pár percig pirítjuk. Ezután hozzáadjuk a feldarabolt zöldségeket és pár percig pároljuk. Megszórjuk a liszttel és a pirospaprikával, alaposan összekeverjük, majd felöntjük a vízzel, sózzuk, hozzáadjuk a babérlevelet, és félpuhára főzzük a zöldségeket. Amikor a zöldségek már félpuhára főttek, hozzáadjuk a lencsét, a mustárt, és a feldarabolt debrecenit, majd készre főzzük a levest. Aki szereti, tejföllel gazdagíthatja.

A hazai fogyasztók az ömlesztett, kilós virslik közül a juhbeles és a frankfurti virsliket részesítik előnyben a vevők, míg az előre csomagolt termékek közül a nagy, egy kilogrammos kiszerelésű műbeles és bécsi virsli számít a legnépszerűbbnek.

A szerpentin, a színes papírtrombiták, a bohókás parókák, a tűzijátékok, s a többi jól ismert évbúcsúztató kellék is minden üzletben, alkalmi árusnál megtalálhatók már. Az embernek olyan érzése van néha, hogy az utcai árusok e napon szeretnének meggazdagodni a sok színes vacakból, pedig némi ügyességgel ezek otthon is elkészíthetők, fillérekből.