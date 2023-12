Majdnem 380 millió forintot kapott a Belügyminisztérium vis maior pályázatán Gyöngyöstarján önkormányzata, derül ki a legfrissebb vis maior döntésekből a kormányzati oldalról. A községet idén júniusban érte villámárvíz, amely halálos áldozattal is járt, emellett jelentős anyagi kárt is okozott. A kapott állami forrást ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítására, a megrongálódott út, híd, illetve önkormányzati intézmények épületeinek helyreállítására fordíthatja a helyhatóság, de a védekezési költségeket is fedezhetik belőle.