Ahogy sötétülnek és rövidülnek a napok, úgy fogynak szervezetünk tartalékai, s gyengül immunrendszerünk. Jó, ha tudjuk, a hazai, megfizethető idényzöldségekkel sokat tehetünk egészségünkért úgy, hogy a gatyánk se megy rá.

Mivel a friss levegőn is kevesebbet tartózkodunk, s a fűtési szezonban a ködös, párás, nyirkos időben ez nem is túl tanácsos a levegő minősége miatt, megnéztük, mit és mennyiért dobhatunk össze a legolcsóbban a napi vitaminszükségletünk pótlására. Mindezt ki is próbáltuk, s beiktattuk a napi étrendbe. Napi kb. ezer forintból megoldható.

A sütőtök kilóját jelenleg 3-400 forintért mérik az egri piacon és a nagyobb üzletekben. Az egyik legsokoldalúbb téli zöldségünk. Készíthetünk belőle levest, köretet, süteményt, de sült formájában kiváló csemege is egyben. Tele van A-vitaminnal, javítja a látást, megvédi a szaruhártyát, mérsékli az öregedéssel járó pupillaelváltozást, serkenti az immunrendszer működését. A sütőtök A-, C- és E-vitaminokban, karotinokban, vasban, magnéziumban és egyéb tápanyagokban gazdag. Rostban is bővelkedik, így segíti a táplálék megfelelő megemésztését, valamint a fontos tápanyagok felszívódását. Mivel kalóriában szegény, a benne lévő rost hosszan tartó teltségérzetet biztosít, csökkenti az étvágyat, segíti a fogyást. Magas káliumtartalma segíti a vérnyomás szabályozását, a C-vitamin pedig csökkenti a vérnyomást.

A másik favoritunk a fekete retek, ami rendkívül jó hatással van az egészségünkre, elsősorban az emésztésre, illetve a májra. Stimulálja és erősíti a májat, hozzájárul a májsejtek megfelelő működéséhez, regenerációjához. Az epehólyag működését is serkenti, fokozza az epe kiválasztását, ennek a tulajdonságának köszönhetően megakadályozza az epekövek kialakulását. Népgyógyászati ismeretek szerint a fekete retek leve az egyetlen, amely képes "elmorzsolni" és feloldani az epekövet. Egy kilóért most 4-500 forintot kérnek. Elég néhány darabot lereszelni, egy kicsit megsózni, és állni hagyni pár percig. Kitűnő kísérője egy szelet zsíros vagy vajas kenyérnek is. Vigyázat! Egy kicsit büdös! Ha nagyobb mennyiséget készítünk, tartsuk lehetőleg a szabadban.

Harmadik olcsó kedvencünk a cékla, ami ugyancsak megfizethető. Pár száz forintért mérik kilóját. Nagy mennyiségben találhatók benne értékes vitaminok és ásványi anyagok, valamint antioxidánsok, főleg kálium, magnézium, vas, valamint A-, C- és B6-vitamin. Saláták tökéletes kiegészítője. Sülve, főve, egy kis mézzel megbolondítva tökéletes köret húsokhoz, ha van gyümölcscentrifugánk, a leve is aranyat egy kis narancslével kombinálva. A karácsonyhoz közeledve szinte mindenütt kínálnak drága, egzotikus zöldségeket. Egyre több családban sláger az avokádó, s a különböző déli gyümölcsök, köztük a mandarin, narancs, ananász stb.

Ha van elég pénzünk, követhetjük a divatos trendeket, és vehetünk ezekből is, de mindenképpen nézzük meg a származási helyüket! Ha nagyon távolról érkeznek, tartsuk meg a kételkedés jogát, hogy vajon milyen beltartalmi értékük lehet. Ilyentájt gyakran használunk citromot, citromhéjat ízesítéskét az ünnepi ételekbe. Ha nincs feltüntetve, hogy biotermékről van szó, legyünk óvatosak!

Erre külön figyelmeztet bennünket a NÉBIH is. Azt írják, a felületkezelt citrusfélék, mint a narancs, a mandarin, a klementin és a citrom vásárlása esetén tájékozódjunk alaposabban!

Kevesen tudják, hogy a távoli termőhelyekről hozzánk kerülő gyümölcsök (Dél-Európa, a Közel-Kelet, vagy például Kína) a 2-3 napos szállítás során megromlanának, ha a leszedés után nem végeznének rajtuk felületkezelést, és nem látnák el felületüket a kiszáradást gátló védőréteggel.

A külső felületkezelés engedélyezett gombaölő hatású növényvédő-szerek (például a gombaölő hatású ortofenilfenol, imazilil, tiabendazol, stb.) felhasználásával és viaszbevonással történik, de előfordul, hogy növényvédő-szer nélkül, csak viaszréteggel vonják be a gyümölcsöt. A viaszréteg lehet mesterséges vagy természetes viasz, az utóbbi általában méhviasz alapú. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a Magyarországon forgalmazott friss citrusfélék héja biztosan viaszolt.

Azt, hogy a gyümölcs csak viasz védőréteggel bevont, vagy mellette növényvédő-szerrel is kezelték-e, a termék címkéjén, vagy az üzletben a hozzá kapcsolódó feliraton, molinón – még a lédig gyümölcsök esetében is - fel kell tüntetni! Ugyanígy azt is közölni kell a vásárlóval, ha a héj fogyasztásra alkalmatlan, mivel a növényvédő-szer a héj illóolajához kötődik és a viaszbevonás miatt később már nem lesz lemosható. Ha a felületkezelésre vonatkozó jelölés nem egyértelmű, javasolt körültekintően eljárni, és a héjat fogyasztásra alkalmatlannak tekinteni.

Egyik kedvencünk, ami a karácsonyi asztalon is megállja a helyét Hoztunk egy receptet a mindmegette.hu oldalról, ami könnyű, egészséges, és minden asztalon megállja a helyét. Ez a sütőtökös, csirkés meleg saláta. Íme a recept: Hozzávalók: 30 dkg csirkemell, 20 dkg sütőtök, 2 gerezd fokhagyma, 3 levél zsálya, só, bors, 2 ek olívaolaj, vaj, 20dkg mangold, de a spenót is megteszi.. Elkészítés: A csirkemellet három-négy részre felszeleteljük, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. A vajon először megpirítju a fokhagymákat, amikor azok megsültek, kivesszük a serpenyőből. A fokhagymás zsiradékon arany színűre sütjük a csirkemelleket, ügyelve arra, hogy ne száradjanak ki. Amikor a hús elkészült, kivesszük a serpenyőből, és ugyanazon a zsiradékon puhára sütjük a felkockázott sütőtököt. Amíg a sütőtök puhul, addig a mángold leveleket megmossuk, a vizet felitatjuk papírtörlővel, ha szükséges, akkor fél tenyérnyi darabokra tépkedjük. Ha a sütőtök kellemesen puha, akkor aranybarnára pirítjuk, majd kivesszük a serpenyőből. A salátát összekeverjük a sütőtökkel, a tetejére helyezzük a pirított csirkemelldarabokat. Meghintjük frissen szeletelt zsályával, rádobjuk a sült fokhagymát felszeletelve, ha szükséges meglocsoljuk olívaolajjal és melegen tálaljuk.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: mindmegette.hu)