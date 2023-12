Mára már tradíció, hogy a tarnazsadányi Közös Cél Egyesülettől a gyermekek mindben évben mikuláscsomagot kapnak. Így volt ez idén is, osztotta meg a hírt portálunkkal Botos Péter Adrián, az egylet elnöke.

Idén 310 gyermek kapott ajándékot. Szerda első szakaszában az óvodában, majd az iskolában látogatta meg a Télapó a gyerekeket. A nap második szakaszában a 3 évesnél kisebbek és a nem tarnazsadányi általános iskolások is kaptak csomagot.

– Nem csak az ajándékozás a célunk, egész évben képeztünk varrókat, de osztottunk az elsőosztályos tanulók számára tanszercsomagot is. A jövőben remélhetőleg pályázatoknak köszönhetően sport, kulturális programokat valamint közéleti ismeretterjesztő tréningeket is szervezhetünk – zárta az elnök.