A pihenésen túl az adventi programok is vonzzák a vendégeket. A főváros, Eger, Szeged, Pécs és Hévíz után Gyula, Debrecen, Hajdúszoboszló, Zalakaros és Sopron vezetik a legkedveltebb úti célok listáját a decemberben utazók körében. Valamennyi település színes adventi forgataggal, karácsonyi vásárokkal, korcsolyázási lehetőséggel, hütte hangulattal várja a látogatókat. Természetesen a fürdők, wellness hotelek is népszerűek, illetve a gasztronómiai események is mágnesként vonzzák az érdeklődőket. A szállásadók is igyekeznek a vendégek kedvében járni. Sok helyen forralt bor, puncs, élőzenés est, karácsonyfa dísz- és mézeskalács készítéssel várják az utazókat az adventi időszakban.