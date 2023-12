Az eseményen az egyesület intézményvezetője, Darab Anita mellett az egyesület elnöke, Apostol András is jelen volt. Köszöntőbeszédében elmondta, hogy egy másik megyében való bővülés hatalmas lépést jelent a szervezetnek.

– Egyesületünk 1995-ben jött létre, azóta jelentős átalakuláson és fejlődésen mentünk keresztül. A bővítés mellett azt is meg kell említenem, hogy idén 10 éves az akkreditált foglalkoztatásunk. Ennek keretében éves átlagban 20 fő megváltozott munkaképességű dolgozónak biztosítunk munkalehetőséget alkotóműhelyeinkben, a kerámia és szövőműhelyben, valamint a kertészetben. A legújabb, mostani projektünk tekintetében ez a foglalkoztatás is tud bővülni, itt Egerben. Hálásak vagyunk, hogy Heves Vármegye szívében is foglalkozhatunk a szociális ellátások fejlesztésével, kiterjesztésével – hangzott el az egyesület elnökének, Apostol Andrásnak a beszéde.

A Gyöngyház Egyesület Ikladon is üzemeltet egy lakóotthont, amely a Szederfa Otthon nevet viseli. Ez azon fiatalok és idősebbek számára nyújt lakhatást, akik az intézményi, vagy az otthoni gondoskodás eredményeképpen életútjuk önállósodást követelő szakaszába érkeztek.

Az egri bővítésről, az itt kialakított hasonló lakóotthonról és az egyesület kezdeményezéséről dr. Juhász Attila Simon, Heves Vármegye Közgyűlésének elnöke beszélt.

– Ez a négy felújított ingatlan, melyet most az értelmi sérülteknek adhatunk át, komplex szolgáltatást nyújt számukra egy teljes élet jegyében. Arra kapnak itt lehetőséget, hogy munkájuk legyen, hivatalosan dolgozhassanak, hogy önállósodjanak és a saját életüket élhessék. Ez, a szomszéd vármegyéből érkezett egyesület hatalmas segítség vármegyénkben, hiszen hiánypótló szolgáltatásaik újabb lehetőségeket kínálnak a lakosságnak – mondta dr. Juhász Attila Simon, aki végig segítette az egyesület Egerben zajló munkáját.

Iklad polgármestere, Ungi József egy, az ikladi Szederfa Lakóotthon bentlakói által készített kerámia kulcsot, a befogadás kulcsát adta át Farkas Attilának, Eger alpolgármesterének.

Ungi József elmondta, hogy az értelmi sérültek visszahozása a mindennapi életbe olyan cselekedet, mely folyamatos odafigyelést és felkészültséget igényel. Munkájukkal Ikladon is sikeresen bevonták ezen embereket a település vérkeringésébe, mely pozitívan hat a sérültekre és a település többi lakójára is.

Farkas Attila alpolgármester ígéretét tette, hogy a Gyöngyház Egyesület munkáját végig segíteni fogja Eger önkormányzata.

– Nagy a társadalmi igény vármegyénkben erreerre a segítségre. Örömmel állunk az együttműködés előtt, hiszen láttunk magunk is, hogy milyen valódi szerető, család alakult ki Ikladon a Szederfa Otthonban és azt szeretnénk, ha ilyen körülményekre lenne lehetőségük vármegyénk sérültjeinek is – zárta a beszédét és az ünnepséget Farkas Attila alpolgármester.