Hozzátette, ilyenkor egyenként kapcsolgatják a harangokat, a szekrényben lévő panelen lévő nyomógombokkal be tudják állítani, mekkora szögig lendüljenek ki a harangok. Fokonként kell állítani, hogy mindkét oldalon megfelelő hangerővel szóljanak.

- Ha az egyiken hangosabban szól, a vájt fülűek ezt meg tudják állapítani. Amelyik oldalon az ember áll azon a hangosabb, a másik oldalon halkabbnak hallja. A harang hangja, ahogyan a tölcsér nyílik szét, úgy hallható másképpen, aki középen áll, annak szól egyformán a két oldala – mondta Bukta András.

Egyenkánt kapcsolgatják a harangokat a gombok segítségével

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Az időzítés egyébként atomórához igazodik, hasonló volt eddig is, valamikor ez a szerkezet működtette a toronyórát is, most már csak a harangot. A harangozás tartamának időzítését másodpercre is lehet állítani. Van egyébként felejtős program is, ami egyszeri harangozást tesz lehetővé. Bármilyen verzióban lehet programozni, hogy először egy szóljon, aztán fokozatosan mind a négy, vagy visszafelé, de lehet vegyesen is, erről a helyi szokások, szándékok döntenek.

Be kell állítani, hogy megfelelő hangerővel szóljanak a arangok

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A cég pályafutásának 45 éve alatt az egri bazilika harangja, a Szent Mihály harang volt a legnagyobb, amivel dolgozott, bár 25-30 mázsással már az országban és határon túl is találkoztak. Ezelőtt 35 évvel foglalkoztak ezekkel a harangokkal, bár nem ennyire részletekbe menően. Tíz évvel ezelőtt a toronyórákat is ők újították föl.