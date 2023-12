Felújítva került vissza a helyére az egri várhoz az a pad, amely évtizedek óta hozzátartozik a látképhez, osztotta meg közösségi oldalán az örömteli hírt egy fotóval Badacsonyiné Bohus Gabriella egri idegenvezető.

Megosztotta egy 2020-ban született írását is, melynek címe: Kinek mit jelentenek az Egri Vár falai?

– Én 10 éves korom óta járok a falak közé. Amikor a II. számú Gyakorló Általános Iskolába jártam, és az iskolától váltófutásban vittük a koszorút a domborművig, a legboldogabb akkor voltam, amikor már én akaszthattam fel a koszorút. Legszebb évek azok az 1960-as évek amikor Édesapámhoz jártam fel a várba - ez már akkor volt, amikor Eger Vára Barátainak Körének titkára is volt. Sok sok titkos helyre is bemehettem. Találkozhattam Szabó János Győző régésszel, történésszel. Mennyi mindenről írhatnék még, de ott folytatom, amikor már mint idegenvezető járok fel a várba, és ennek is már több mint 30 éve. Nekem a feltett képek és azon a pad évtizedek óta összetartoznak. Remélem, megőrizzük ott azt a padot. A vár nekem nem munkahely még akkor sem, ha a vendégeimet kísérem, hanem emlékeim tárháza, és természetesen történelmünk dicső emlékének helye, amiről csak szeretettel tudok beszélni. Ajánlom írásomat azoknak is, akik ma ott kalauzolják a várlátogatókat – idézte fel Badacsonyiné Bohus Gabriella a három évvel ezelőtt megörökített emlékeit.