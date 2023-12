Az érzések nem szorulnak átmentésre, de a segélykiáltásuk talán hangosabb, mint máskor. A karácsonyfa magányát megosztók tudják ezt leginkább; azok, akik legfeljebb a sóhajaikat akaszthatják ilyen-olyan oknál fogva a díszek közé, és akiknek az az igazi ajándék, ha elmúlnak az ünnepnapok, mert a külvilág pulóverpiros harsánysága nem a saját veszteségeikre emlékezteti őket akkor is, amikor netán enyhülne a lélektépő hiány. Orvosság nincsen, csak tüneti kezelés, ami nem más, mint visszatérés a hétköznapokhoz.

A fájdalom persze ilyenkor sem múlik el, csak a magány cserél gazdát: a karácsonyfa végre kiengedi az embert a négy fal közül, s a kérdésekre már nem csak odaátról érkezik válasz. A felszínes párbeszédbe ismét bekapcsolódik a pénztáros, aki közli, mennyit kell fizetnünk a kenyérért, a mozdonyfütty, a kollégák lelkendezése az unokákról.

A rutin hamar visszarántja az embert a melankóliából. Jó dolog, még ha nincs is semmi újdonság a vonatfüttyben, a kerékcsikorgásban és az udvariasan feltett kérdésekben. Eszedbe jutnak még a szenteste foszlányos hangulathullámai, talán a szuggesztió is, amivel igyekeztél a pályán tartani magad – a siker mércéje, hogy még itt vagy, visszajöttél úgy, hogy el sem mentél, létezel, és ez elegendő ok az elégedettségre. S talán eszedbe jut, hogy járhattál volna szerencsétlenebbül is. Hogy a jelen állapot nem visszafordíthatatlan. Hogy csupán azért szorultál a hullámok közé, mert a körülmények – egy rosszkor jött vírus, egy ki nem számítható távollét vagy akár egy lábtörés – így akarták, de már csak háromszázhatvan-valahányat kell aludni, és akkor majd minden újra jó lesz, újra megtelik élettel a karácsonyfa alja, újra körbevesznek, akikért tulajdonképpen értelmet nyer a csillagszóró minden szikrája. Igen, járhattál volna szerencsétlenebbül is, ahogy oly sokan mások, akiknek a menlevelükre már ráütötte a véglegesítő pecsétet a kérlelhetetlen, könyökvédős bürokrata.

De a te papírod még tiszta, legfeljebb egy paca maszatolódik valamelyik rubrikában. Nincs nagy baj; talán még hasznos is, ha emlékeztet arra, hogy az érzések egyszer majd segítségért kiáltanak. Minél később, annál jobb. Az igazi tragédia az lenne, ha meg sem hallanád.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)