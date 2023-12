Megemlékezést tartottak kedden az 1956. december 12-i sortűz áldozatainak állított emlékműnél. Személyes élményei azokról a percekről, amíg szóltak a dobtáras fegyverek azon a délelőttön – az azóta eltelt közel hét évtized okán – ma már csak nagyon kevés embernek lehetnek. A magántragédiáktól eltérően azokra a történetekre, mint amelyen az egri sortűz is volt, illik emlékezniük nemcsak azoknak, akiknek családtagja, rokona maradt ott az utca kövezetén, de az egész közösségnek is. Idősebb és a fiatalabb magyaroknak is illik tudnia, hogy ez a támadás nemcsak az akkor és ott tartózkodókat, hanem valamennyiünket, akkori és későbbi kortársakat is egyetemlegesen ért.

Az utcán sétálgató békés civileket legyilkolni gyalázatos cselekedet volt nemcsak a Csiky és Széchenyi utcák sarkán, de az ország több más városában is. Az egri sortűz különlegessége, hogy az akkori eseményeknek már előző este is volt két halottja. Egyikük, Uza Sámuel, 15 éves ipari tanuló. Nevét hétfői számunkban tévesen Tuzának írtam, így derült ki – figyelmeztetett a távoli rokon –, hogy az akkori áldozatoknak élnek még hozzátartozói, akikben ma is ott a személyes fájdalom.

Uza Samu értelmetlen legyilkolása tökéletesen megmutatja, mire képesek a hatalmukat féltők, ha fegyveres embereik is vannak. Arra is rámutat, hogy nekünk kötelességünk emlékezni, s illik a múlt felidézésekor – amennyire csak lehet – pontosaknak is lennünk.