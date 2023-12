Mindeközben a Szurkolók az Állatokért Mozgalom és a Macskaárvaház Alapítvány nyílt levelet juttatott el portálunkhoz, melyben Tarsoly József egri hegybírónak írnak. Azt szeretnék, hogy az egri Borszalonra ne hívják meg a Debrői Tóth és Tóth Borászatot:

„A Kápolnán működő Macskaárvaház Alapítvány nevű állat és természetvédő civil szervezet, valamint a Szurkolók az állatokért mozgalom nevében és számos egri, heves vármegyei jóérzésű, természetszerető ember javaslatára fordulunk most levélben önhöz, mint az egri borvidék legkompetensebb képviselőjéhez. Mint azt ön is nyilván jól tudja, múlt nyáron Aldebrőn, a Debrői Tóth és Tóth Borászat tulajdonosai a pusztító aszály kellős közepén, egy – jelenleg bűnjelként lefoglalt – nagy teljesítményű szivattyúval kilopták a Tarna folyó összes még megmaradt vízét, ezzel ökológiai katasztrófát, számos vízi és vízi állatokkal szimbiózisban élő gerinces állat – köztük számos védett faj – egyedei tízezreinek pusztulását, szenvedését okozva. Valamint megtizedelve a folyó mentén élő vadállományt is, amelynek egyedei egyszerűen szomjan haltak. A cégre a Katasztrófavédelmi Hatóság nem sokkal később – vízlopásért – jogerős pénzbírságot szabott ki, majd a Füzesabonyi Rendőrkapitányságon, Gyetvai Péter kompolti természetfotós, ökotusztikiai szakújságíró, a Fidesz Kál-Kompolti elnökének büntető feljelentése nyomán, külön nyomozócsoport alakult, és büntetőeljárás indult, egyebek mellett természetkárosítás bűncselekéménye miatt. Örömmel tájékoztatjuk, hogy minden jel arra utal: Gyetvai úr feljelentése, és a kihallgatott számos tanú egybehangzó vallomása alaposnak bizonyult: a két tulajdonos és más bűntársaik gyanúsítotti kihallgatására már régebben sor került, és amikor-e sorokat önnek fogalmazzuk, könnyen lehet, hogy az ügyészség már be is nyújtja a vádiratát ellenük az említett súlyos bűncselekmények miatt.” – kezdték a levelet.

Felidézték a nyílt levélben azt is, hogy nem sokkal az eset megtörténte után, Eger polgármestere, Mirkóczki Ádám javaslatot terjesztett az egri közgyűlés elé, amelynek lényege az volt: a Debrői Tóth és Tóth Borászat, valamint annak vezetői két évig semmifajta, Eger által bármilyen módon támogatott szervezet rendezvényein, és semmiféle olyan egri borászati marketing eseményen, ahol közvetve vagy közvetlenül Eger város lakóinak közpénzei megjelennek, nem szerepelhetnek. Farkas Attila alpolgármester javaslatára az is bekerült a határozatba, hogy a város által közvetlenül vagy közvetve támogatott kiadványokban sem szerepelhetnek. A levélben arról is írtak, bár a határozati javaslatot Eger közgyűlése támogatta, ám határozatát az elmúlt időszakban több alkalommal figyelmen kívül hagyták.

„Érdemes felidézni például a múlt év végi Borszalont, ahol egy későbbi, nem túl meggyőző magyarázat szerint „adminisztratív hiba miatt” mégis megjelentek Tóthék. Tisztelt hegybíró úr! Bízom abban, hogy a Tóthék ellen indult büntetőeljárás nyomozati anyaga egyszer majd teljes egészében nyilvánosságra kerülhet, így ön és sok más heves vármegyei polgár is eldöntheti, kik azok, akik Mirkóczki Ádám polgármester és az egri közgyűlés tiltása ellenére több alkalommal tovább parádézhattak szeretett városunk, Eger jó hírét rombolva. Addig is, ha türelme megengedi, egy apró momentumot elmondanánk az ügyről: a Tóthék elleni büntetőeljárás során adat vetődött fel arra vonatkozóan, hogy az aldebrői Tarna part közterületén sétáló kisgyermekes párhoz odalépett a Tóthék illegális vízkivételhez használt szivattyúját őrző - sajnos egyelőre nem beazonosított - tagbaszakad biztonsági ember, aki valahogy úgy fogalmazott: jobb, ha innen elhúznak, mert úgy járhatnak, mint a környéken a hódok, akiknek baseball ütővel szét szokta verni a fejét. De bízunk abban, hogy hegybíró urat ilyen és ehhez hasonló elrettentő részletekkel nem is kell győzködnünk arról, hogy milyen erkölcsi, szakmai jelentősége van annak, hogy a most kezdődő adventi időszak, az idei Borszalon és más, nagyszerű borkulturális rendezvények békében, szeretetben Tóth Tamás, Egyedné Tóth Anita és Egyed László nevű ökológiai gengszterektől mentesen történjelenek meg.” – írta Bóday Pál, Macskaárvaház Alapítvány a kuratóriumi elnöke és Kapin Richárd a Szurkolók az Állatokért Mozgalom alapítója.

Tarsoly József hegybíró válaszában kifejtette, a Borszalont nem ő szervezi, illetve a borászat vezetőit megilleti az ártatlanság vélelme mindaddig, míg az ellenkezője be nem bizonyosodik a bíróságon.