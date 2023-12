Most pedig a hivatalos sajtószöveget idézzük, ami nyilván hozzásegít a podcast jobb megértéséhez: „Törökülésben ölelem át magam és ringatózom előre és hátra. Egyedül vagyok, mindenki békésen alszik, én pedig rettegek. A haláltól. De az nem jön, csak ijesztget. Megpróbálok lefeküdni, a szívem csak verdes összevissza és újult erővel árad szét bennem a pánik.”

Az ajánlás szerint a Pániknapló egy valódi pánikbeteg érzéseit, élményeit és kételyeit tartalmazza, amiket szorongós állapotban vagy pánikroham közben vetett papírra azzal a céllal, hogy kiírja magából a rengeteg negatív érzést. Tapasztalatai és gyógyulásának története kapaszkodó lehet. Mert van kiút…

Vincepap Katalin egyébként fiatalon tehetséges sportoló volt, de egy sportsérülés meggátolta abban, hogy a röplabdában teljesedjen ki. Felsőfokú tanulmányait követően hamarosan megérkezett első gyermeke, majd őt még három követte, akik közül a két legkisebb ikerpárként érkezett a családba. A gyerekek érkezésével megkezdődött a családi gépezet működtetése, amelyben anyaként ő a legfontosabb fogaskerék. Igyekezett olyan gyermekkort biztosítani, amelyben a szeretetet, az időt, törődést maradéktalanul megkapja mindegyik gyermeke, még saját nehézségei mellett is.

Portálunk kérdésére Katalin elmondta, hogy a gyerekek ellátása mellett azonban azt is érezte, hogy neki más feladata is van, maradandót kell alkotnia. Most, hogy a helyén érzi magát, szerető és támogató párja van, úgy érzi, ideje kibontakoznia. Gondolataival könyv formájában találkozhatunk.

Arra a kérdésünkre pedig, hogy miért is született a könyv, a következő választ adta: "Amikor benne voltam a pánikbetegségben, annyira lehúzott, hogy azt éreztem ebbe bele fogok pusztulni és már nem is bántam volna annak dacára, hogy folyamatosan halálfélelmekkel küzdöttem. Ma viszont már múlt időben tudok beszélni ezekről, hogy a tapasztalataimmal segíteni tudjak annak, aki hasonló cipőben jár most és igényli. Legfélelmetesebb élményeim leírásával remélem, hogy utat tudok mutatni másoknak."

– A megoldás felé haladva nagyon hosszú utat jártam be és közben közel kerültem magamhoz, majd végül eljutottam oda, hogy elfogadom, sőt szeretem magam és az életemet. A sokszor fájdalmas önismereti út minden állomásán gazdagodtam valamivel. Rengeteg könyvet elolvastam a témában és szinte mindegyikben volt valami, amit magamévá tudtam tenni, amiből tanultam. Ezért gondolom, hogy talán az én könyvem is hozzá tud tenni néhány ember életéhez egy kicsi pluszt – fogalmazott a könyv szerzője.

