Bereczné Dobos Judit Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT ) varázsjáték terapeuta, gyógy- és óvodapedagógus tartja a varázsjáték foglalkozások a Demjéni Varázs Óvodában, s szavai szerint vármegyénkben máshol nem folyik ilyen fejlesztés, sőt, országosan is ritka, pedig csodamódszerről van szó. Arról beszélt portálunknak, hogyan kell elképzelni a foglalkozásokat, s hogy mire is jók.

– A varázsjáték elsősorban prevenciós módszer, de komolyabb nehézségek esetén is csodálatos rendező hatása van gyermekeknél, s felnőtteknél egyaránt. Egyénileg, párban és csoportosan is játszható, s rengeteg mindenben a segítségére lehet a résztvevőknek. A varázsjáték segít lelassulni a rohanó világban, egy elfogadó közeget teremt, s hogy csak néhány példát említsek, akár olyan helyzeteket is segíthet kezelni a gyerekeknek, mint például amikor a szülei épp válnak, vagy valaki meghal a családban, vagy ha testvérféltékenység üti fel a fejét, illetve a dackorszak esetében is – részletezte.

A varázsjáték idején a szeretet, az elfogadás van középpontban. Növeli a résztvevők önbecsülését, és tudatosítja bennük, hogy fontos, értékes tagja a csoportnak. A fantáziájukkal "dolgoznak", nincsenek külső képek a játék során.

– A mai gyerekek túl vannak vizualizálva. Rengeteg képi inger éri őket, s gyakran nem olvasnak nekik elég mesét. Sokan nem tudnak feldolgozni úgy egy mesét, ha nincs hozzá külső kép, pedig ez nagyon fontos lenne a fejlődés szempontjából. Vekerdy Tamás is megfogalmazta, hogy ha külső képeket kapnak a gyerekek akár könyvből, akár képernyőről, akkor a belső képalkotó rendszerük leáll. Pedig a fantáziára nagy szükség van. A varázsjáték alatt ezt is fejlesztjük – mesélte Bereczné Dobos Judit.

A varázsjáték egy relaxációs, meditációs elemeket is tartalmazó játék, mely során a gyerekek önmaguk lehetnek, és elfogadják egymást.

A gyerekek bárányszőrre ülnek vagy fekszenek, egy rövid bemutatkozást követően pedig elképzelik a varázsmese mesélése közben az adott játékot. Közel kétszáz játék létezik. Ez lehet akár az, hogy ők egész nap játszó kiscicák, akik a móka után lepihennek valahová, vagy lehetnek akár bohócok, és sok minden más is. A lényeg, hogy saját maguk alakítják gondolatban a képeket, hogy mit, hogyan csinálnának az adott helyzetben, s mindeközben csendben vannak. Utána elmesélik, majd le is rajzolják, amit épp szeretnének megosztani.

Sok minden kiderülhet abból, amiket ilyenkor megosztanak. Miközben például egy családi veszekedés vagy akár negatív, akár pozitív töltetű helyzet kerülhet felszínre, a gyerekek kiadják magukból a bennük lévő feszültséget.

A játék célja elsősorban nem a diagnisztika. A cél, hogy a gyerekek használják a fantáziájukat, s hogy megkapják azt a szeretetteljes, elfogadó légkört, amire szükségük van. A módszer segít nekik abban is, hogy meg tudják nyugtatni önmagukat

– jegyezte meg a varázsjáték terapeuta.

Katona Krisztina, a Demjéni Varázs Óvoda intézményvezetője megosztotta portálunkkal a varázsjátékkal kapcsolatos véleményét.

– A varázsjátékot azért is tartom fontosnak, mert lehetőséget biztosít arra, hogy jobban megismerjük a gyerekek valódi énjét, ugyanis a játék során teljes mértékben beengedi a játékmestert a belső világába, így a pedagógus olyan mélységekben ismeri meg a gyermeket, amilyen szinten a hétköznapokon nem lehetséges. Fény derül a gyermek egyéniségére, egyediségére, erősségeire és gyengeségeire egyaránt. A varázsjáték a tehetséggondozó programjaink egyik alappillére. Egyénenként jelzi számunkra a gyerekek konkrét érdeklődési területeit, így tudjuk, hogy alapvetően miben tehetségesek, s hogy mi szükséges a tehetségük még sikeresebb kibontakoztatásához – mondta el a Heolnak az intézményvezető.

A legfontosabbat kapják a demjéni óvodában a gyerekek, ez pedig az idő.

Minden gyermekre van időnk, nincs rohanás, nincs „majd később” vagy „most dolgom van”, hanem a gyerekekre szenteljük azt az időt, amiben ki tud teljesedni a személyiségük

– hangsúlyozta Katona Krisztina.

Bóta Evelin végzős gyógypedagógus hallgató az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A szakdolgozatához kapcsolódó kutatását a Demjéni Varázs Óvodában végzi.

A Varázsjátékok szerepe a pszichopedagógiai fejlesztő munkában címmel írja szokdolgozatát, erről és a demjéni tapasztalatairól mesélt portálunknak.

– Dr. Taskó Tünde Anna egyetemi docens vezetése alatt írom a szakdolgozatomat, melyhez kapcsolódóan a demjéni óvodában hat hónapon keresztül minden héten jelen vagyok a terápián, ahol megfigyelési jegyzőkönyvet vezetek, s próbálom végigkísérni a pszichopedagógiai célcsoportomat, hogy milyen változásokon mennek keresztül, hogyan hat rájuk a varázsjáték – részletezte.

Bóta Evelin szerint a varázsjáték rendkívül egyedülálló módon gyakorol hatást a gyermekekre. Számára fontos a lelki és a testi egészség harmonikus kapcsolata, s úgy gondolja, az SZPT lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy a varázsjátékok erejéig lelassulhassanak a mostani rohanó világban, és megtisztíthassák az esetlegesen kaotikus belső világukat.