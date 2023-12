– Egy különleges kalandra szeretnélek meghívni, egy ingyenes és különleges adventi mesenaptárra. December elsejétől minden nap felkerül egy rész Peti és Panni adventi kalandjaiból, vagyis, hogyan ismerik meg új családjukban azt, mit is jelent az igazi karácsony, mit jelent valójában az advent. Az ajándékom ennyi, és remélem örömet tudok ezzel szerezni nem csak a gyerekeknek, hanem az örök gyerek felnőtteknek is. Én élveztem, amíg írtam, Liptai-Rákosi Aglája végig izgulta, amíg felolvasta, Nagy Eszter remek grafikákkal látta el – írja a Ket-vilag-kozt.hu weboldalán Biró Miklós az Adventmese írója, coach.

A Szarvaskőn élő, látását az utóbbi években elvesztett Biró Mikós az egri református gyülekezet tagja. Arra a kérdésre, hogy mi adta az ötletet a mesesorozat írására, azt felelte portálunknak, hogy azt nehéz megmondani.

– Ha azt mondom, csak úgy, akkor az nem biztos hogy elég ide, de két gondolat futott össze bennem. Az írás vágya, és a karácsony üzenete megértésének vágya. Aztán egyszer csak elkezdtem az írást, és mire feleszméltem, már egy hosszú történet lett belőle. Az Adventmese egy érdekes kísérlet, egy izgalmas útkeresés. Maga a forma is az, hiszen ez egy adventi naptár, vagyis minden meserész egy-egy napon "kinyitható", meghallgatható, talán egyszer könyv formában olvasható is lesz. A célom vele egyszerűen csak annyi, hogy ismertté tegyem a meséket. Ez egy ajándék, hiszen bárki, ingyen meghallgathatja., nem kereskedelmi anyag. Nincs más teendő, csak a nekivágni a kedvenc csatornán – legyen az podcast, vagy videómegosztó –, beállítni követésre, és minden este megjelenik az új rész – magyarázta Biró Miklós.

Mint mondta, két árva kisiskolás gyermek a mese hősei, akiket egy szerető pár fogad örökbe. A felnőttek rájönnek, milyen sok mindent kell még Petinek és Panninak megmutatniuk, amelyek eddig kimaradtak az életükből.

– De ez, természetesen csak a mesei elem, mert valójában szerintem rólunk szól, meg talán rólam is. Mert még nem találkoztam olyan emberrel, akit ha megkérdezek, miről szól a karácsony – de kérdezhettem volna, hogy miről szól az életünk –, egzakt, mindenkinek megfelelő választ tudna adni. Hát semmi mást nem tesz ez a két gyermek, csak ők is keresik ezt a választ, amiben szülői, tanári és egyéb segítő útmutatásokat kapnak. Itt be is fejezem a részletezést, mert a mese végét nem akarom lelőni. Bár, egy jó mese nem a végétől lesz jó, hanem attól a világtól, amit elénk tár. A képzeletünk, a vágyaink világát. Így azt hiszem elárulhatom, nem találják meg egy-két szóban, mert nem is találhatják meg a karácsony és az advent igazi jelentését – részletezte a szerző.

Arra a kérdésünkre, hogy kinek ajánlható az Adventmese, Biró Miklós nevetve visszakérdezett.

– Nagyon elcsépelt lenne, ha azt mondom, bárkinek? Talán nem is igaz, inkább úgy mondom, bárkinek, akit már egyszer is elragadott egy mese, egy fantasy, egy bármilyen kitalált történet. Akit persze még nem, annak is, hátha éppen most. A mese nem korhatárhoz kötött, de talán éppen azért, mert mélységeket is tartalmaz. Az eddigi visszajelzések alapján az Adventmese elég széles korosztályt megfogott már, kisgyermektől nagyszülőkig. Talán azt mondanám, a nagyon kicsik még nem értik, a két főszereplő korosztályának már biztos van önálló hallgatással is jelentése – foglalta össze a mesesorozat írója.