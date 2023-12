– A figyelmet ugye azzal is próbáljuk felhívni minden évben, hogy novemberben bajuszt növesztünk. Már 10 éve igyekszünk férfitársainkban tudatosítani a szűrések fontosságát. A bevételből december 6-án tartunk 13 órától 18 óráig prosztataszűrést az egri Civil Házban. Hangsúlyoznám, hogy a PSA érték vizsgálata nem kellemetlen, nem kell hozzá urológushoz menni. Remélem, minél többen eljönnek majd az eseményre, annál is inkább mert tapasztalataink szerint a férfiak még kevésbé szeretnek orvoshoz, vizsgálatokra járni. A pénteki kóstolón is volt olyan vendég, aki ott döbbent rá, egész évben ingyenes szűrési lehetősége volt, mégsem ment még el vizsgálatokra, pedig tudja, hogy mennyire fontos a megelőzés – hangsúlyozta.