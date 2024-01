Először is képzeljük el, hogy 100 éve, 1924. január 13-án, akkor ez vasárnap volt, kiadós havazásokon vagyunk túl. Egerben is bőven van annyi hó az utakon, hogy érdemes legyen elővenni a lovas hószánokat, esetleg a több lóerővel bíró járműveket, no meg, a síléceket, szánkókat – idézik fel a múltat a Bródy Sándor Könyvtár Facebook oldalán.

Az első városi sí- és ródli, azaz szánkóversenyt 1924. január 13. vasárnapra hirdették meg a szervezők, a Magyar Turista Egyesület Egri Bükk Osztálya, a Természetbarátok Turista Egyesület Egri Osztálya és a MOVE Egri SE.

A központi helyszín a Baktai út Vámházon túli részénél, a Zsihala István által 1855-ben állított Vörös Keresztnél lett kijelölve.

A baktai út város felőli részét, a lejtőt ilyenkor rendre ellepték a hóstyai gyerekek a házi készítésű ródlikkal és ebben az időben már felbukkantak a síléccel ügyeskedők is. Ezt a helyet még a 70-es, 80-as években is használták, ma azonban az út töltése miatt meredekebb a kezdés, lejjebb pedig sok a betontörmelék.

Az első versenyszám, a sí gyorsasági verseny 2 kilométeres távját akkoriban ezen a lejtőn rendezték meg, hiszen a háromszögű pályán volt lejtő, emelkedő és vízszintes szakasz is.

A túrasíelés, mai néven a klasszikus sífutás nagyjából 10 kilométeres távja a szarvaskői községháza elől indult, a befutó pedig a mai aszfaltos Baktai út helyén volt, a cél a Vörös Keresztnél volt. A versenyszámban hárman indultak el, akik a Major-tető, Szénbánya-akna, Baktai-tavak, Pirittyó-tető, Töviskes-völgy, Rác-hegy, Vörös Kereszt útvonalon haladtak végig.

A harmadik versenyszám, a városi sítávfutás 4 kilométeres távja pedig a Vörös Kereszttől indult és a mai Stadionnál ért véget, ami akkor a jégpályának adott otthont. Az útvonal a következőképpen nézett ki: Vörös Kereszt, Hajdúhegy, a mai Hevesi Sándor utca vonala, a mai Tulipánkert utcán be a Szépasszonyvölgybe, a Kőkút utca, majd a Szvorényi utca, a Kapás utca, a Farkasvölgy utca, a Deák Ferenc utca, végül pedig a Korcsolyapálya, ami a mai Szentmarjay Tibor Stadion - áll a posztban.