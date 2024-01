Szerdán már 9. alkalommal hirdetett informatika tanulmányi versenyt Heves-, Nógrád-, Pest- és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei középiskolások számára a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusa. Idén 10 intézmény egy-egy csapata vett részt a megmérettetésen, 3-3 diák alkotott egy-egy gárdát. A részletekről Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa beszélt portálunknak.

– Online teszten és egy gyakorlati feladatsoron keresztül adtak számot tudásukról 4 vármegye 9 településének középiskolás fiataljai. Szövegszerkesztés, informatikai és hálózati ismeretek, adatbázis- és táblázatkezelés szerepeltek témaként. A feladatsor megalkotói nemcsak arra voltak kíváncsiak, hogy a diákok ismerik-e az informatika világával kapcsolatos újdonságokat, aktualitásokat, hanem arra is, hogy hogyan tudják használni az elméleti tudást. A verseny céljai között a fentiek mellett a kezdetektől fogva szerepel az is, hogy csapatmunkára, a felmerülő problémák és kérdések közös megoldására ösztönözze a fiatalokat. A szervezők szerint ez fontos, hiszen a való életben is nagy valószínűséggel egy csapat tagjaiként kell majd helytállniuk a résztvevőknek. Éppen ezért a feladatok ezúttal is úgy lettek összeállítva, hogy azokat a rendelkezésre álló idő alatt egyedül ne tudják megoldani – részletezte Nagy Réka.

A feladatsorok javítása alatt és a versenyeredmények megszületéséig Szabó Rozália nyelvtanár a mesterséges intelligenciáról beszélt a fiataloknak, Nagy Réka pedig a pályaválasztással kapcsolatban látta el őket hasznos tanácsokkal. Mivel a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum ezúttal nem delegált csapatot a versenyre, így megtört a négy éve tartó győzelmi sorozatuk.

Eredmények:

1. - Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium - Patkó Réka Sára, Juhász Csaba Mátyás, Szaszkó Szabolcs

2. - Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium (Jászberény) - Erdei Szilárd Zsombor, Göcző Bence, Kárpáti Máté

3. - Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium - Gál Milán, Laczkó Ádám, Pozsik Péter A versenyen az alábbi intézmények csapatai vettek még részt: