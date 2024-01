Top 10 37 perce

A gyöngyösi háziorvos tanácsai, visszatért Egerbe a pedagógus házaspár – Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei

Ezúttal is összegyűjtöttük az elmúlt hét legolvasottabb cikkeit, hogy olvasóink most is képben legyenek.

1. A gyógyszernél jobb orvosságot ajánl dr. Mangó Gabriella az ízületi fájdalmakra 2. Volt, ahol üzletek szűntek meg, a dolgos filippínó nőknek viszont tetszett Gyöngyös 3. 50 év után újra Egerbe jött szilveszterezni, emlékeket idézni a pedagógus házaspár 4. Két polgármesterjelölt ismert egyelőre Gyöngyösön 5. Bepillantás a jövőbe: így néz majd ki Gyöngyös ezer év múlva 6. Belehajtott a Zagyvába Hatvannál egy autós 7. Eljárás az egri buszsofőr ellen, újraházasodott Szekeres Adrien – augusztus legolvasottabb cikkei

8. Kiderült, marad-e az ezer forintos buszbérlet Egerben 9. 7 milliót lopott a lány a Tisza-tónál, de sose találnád ki, mit hagyott a helyszínen 10. Nívódíjas fényképészt gyászol Eger



