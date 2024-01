– A híradások szerint nagyon sokan osztották az utóbbi gondolatot, hiszen 240-en jelentkeztek a projektre.

– Ahhoz képest, hogy Magyarország viszonylag kis ország, valóban nagyon sokan. Rengeteg értelmes, intelligens, jó képességű emberrel találkoztam a kiválasztás különböző lépcsőfokai során.

Forrás: HUNOR

– Villamosmérnökként miként hasznosíthatja ismereteit az űrhajózásban?

– Ez egy komplex világ, nem kifejezetten egyetlen szakmához vagy foglalkozáshoz kötött. A négy jelölt eltérő „előélettel” rendelkezik, van köztünk repülőgép-tervező, fejlesztőmérnök és sebész is. A küldetés feladata nem kifejezetten szakirányú; természettudományos, orvosi vagy éppen anyagtudományos kísérletek is várnak ránk, s ezekre valamennyiünket felkészítik a program során. Viccesen azt mondanám, hogy olyanok vagyunk, mint a svájci bicska, aminek az eredeti rendeltetése a vágás, de dugóhúzásra, sörnyitásra vagy éppen körömreszelésre is alkalmas. A kiképzésünk során megszerzett tudás felkészít bennünket arra, hogy a ránk váró feladatoknak a legmagasabb szinten tegyünk eleget.

– A kiválasztásnál a fizikai képességeket is figyelembe vették? Laikusként azt gondolom, ez is alapvető tényező.

– Természetesen nem árt jó karban lenni. Jómagam mindig sportoltam, fiatalon teniszeztem, vívtam, és a mai napig szeretek falat mászni, akadályversenyeken részt venni. Többször indultam Spartan Race-versenyen, de van közöttünk olyan is, aki ejtőernyőzik.