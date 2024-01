Az „Embert a vasra!” toborzókampány folytatását november 16-án jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Bakonykútiban, a Magyar Honvédség központi gyakorlóterén, ahol a PzH 2000-es, 155 milliméteres önjáró lövegek éleslövészete zajlott. A Panzerhaubitze 2000 (PzH) napjaink egyik leghatékonyabb tüzérségi eszköze, olyan önjáró löveg, amely egy nagy páncélvédettséggel rendelkező, támogató fegyverrel felszerelt lánctalpas jármű. A Lynxhez hasonlóan a PzH kezeléséhez is a modern haditechnikát értő és kezelni képes fiatalokra van szükség.

Ahhoz, hogy a jelentkezők „vasra” kerüljenek, számos feltételnek kell megfelelniük: 18 éven felüli, büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgároknak kell lenniük, akik minimum nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ezeken túlmenően fontos a jó fizikai teherbírás, a magas stressz- és monotonitástűrő képesség, továbbá bírniuk kell a bezártságot is.

A leendő tüzérek 2024. február 12-13-án vonulnak be Tatára, a MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz, ahol ezt követően mérik fel alkalmasságukat. Egyebek között részt vesznek laborvizsgálatokon, amelyben drogteszt is szerepel, de pszichológiai elbeszélgetésre is sor kerül. Az első napon megvizsgálják a bevonulók fizikai állóképességét, hogy a kiképzés végén tudják-e majd teljesíteni a szerződéses katonákra vonatkozó követelményeket. Egy meghatározott szintidőn belül kell lefutniuk 3200 métert, illetve megfelelő számú felülést és fekvőtámaszt (ehelyett esetleg húzódzkodást) kell csinálni 2-2 percben.

Azok a bevonulók, akik a felmérések során a legjobbaknak bizonyulnak, a szerződés aláírása után azonnal megkezdik az alapkiképzést a vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály állományának tagjaként. Az újoncok a nyolchetes alapkiképzés során elsajátítják a katonai élet szabályait, az alaki fogásokat, a különböző fegyverek kezelését, illetve megszerzik a szükséges harcászati ismereteket. Ez alatt a két hónap alatt csak hétvégeken mehetnek haza, a hétköznapok során reggeltől estig tart a komoly fizikai és mentális kihívásokkal teli felkészülés. Ezt a kiemelt helytállást anyagilag is elismeri a Magyar Honvédség, ugyanis a leendő tüzérek már az első naptól kezdve bruttó 737 ezer forintos alapilletményt kapnak.

Az újoncok a kiképzés sikeres teljesítése után katonai esküt tesznek, majd megkezdik szolgálatukat az első beosztásukban. A teljesítményük és képességeik alapján dől majd el kiből lehet például lövegparancsnok, vezető, irányzó, vagy radarkezelő.

Minden érdeklődő fiatalt hív a sereg, vár a mundér, s ehhez első lépésként fel kell keresniük az ország számos pontján működő valamelyik – Egerben a Hatvanasezred út. 3. szám alatt található – toborzóirodát, vagy az interneten elérhető www.iranyasereg.hu oldalt.