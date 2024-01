- Szép és mára otthonos, belakott intézmény a volt parókiából kialakított Turisztikai Információs Központ. Milyen szerepet tölt be van az idegenforgalmi célok megvalósításában?

- Sirok gazdasága két lábon áll. Az egyik a Liszkó-völgyben, illetve a településen lévő és dolgozó vállalatok, vállalkozások, a másik a turizmus, idegenforgalom. Ez a két dolog biztosítja a folyamatos és stabil működésünket, fejlődésünket. Elmúlt az az idő, amikor a régi dolgok egyszerű bemutatása is elég volt ahhoz, hogy a kirándulni vágyók egy-egy helyre ellátogassanak, és ott napokat el is töltsenek. Be kell mutatni minden vonzó lehetőséget, fel kell hívni a figyelmet, fejleszteni kell, hogy idejöjjenek a vendégek. Ezt a fontos szerepet tölti be a Turisztikai Központ. Állandó és időszakos kiállításokkal, rendezvények szervezésével, a látnivalóink promotálásával, folyamtos kapcsolattartással a Siroki Vár üzemeltetőjével, új turisztikai szereplők bevonásával. Ezeket a célokat segíti a most átadott kerékpárút, valamit az új túraútvonal is. A stabil működéshez szükséges az is, hogy a településen idegenforgalommal foglalkozó vállalkozásoknak vendégeket, megszálló, étkező, fogyasztó, vásárló vendégeket hozzon.