Büszkék új honlapjukra a szihalmi Kis Bocs Egyesület tagjai. A weblappal több céljuk is van, ezekről mesélt portálunknak az elnökük, Galyasné Dósa Katalin. A legfontosabb most, hogy támogatókat szerezzenek, hogy tovább tudják működtetni a Játékközpontjukat.

A honlap azért jött létre, hogy ne csak a közösségi oldalaikon és a médiában találkozhassanak velük, hanem a kisbocs.hu-n keresztül is. Itt bemutatják az egyesület múltját, jelenét és a jövőbeli terveinket is. Ezentúl minden naprakész információt feltüntetnek nemcsak a Facebook-oldalunkon, hanem a honlapjukon is.

– A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatának köszönhetően volt lehetőségünk az új weblapot létrehozni. Ehhez az anyagi támogatás mellett szükségünk volt egy profi szakemberre is. Nagy segítségünkre volt ebben Hegedűs Gábor, aki önkéntes munkát is beletett az oldalba, hiszen a pályázat nem fedezte volna a költségeit, sőt, a jövőben is segíti egyesületünket azzal, hogy tovább fejleszti az oldalunkat, s ezért nagyon hálásak vagyunk neki – hangsúlyozta Galyasné Dósa Katalin.

Az egyesületről szóló információk egy helyen való feltüntetése mellett azért is volt számukra fontosra a kisbocs.hu weblap, hogy ezáltal a segítők is könnyebben rájuk találhassanak. Akár akik az egy százalékukat szeretnék felajánlani a Kis Bocs Egyesületnek, akár akik más módon támogatnák őket, minden ehhez szükséges információt megtalálnak az oldalon.

– Nagyon fontos számunk a Játékközpontunk működtetése. December 31-én lejárt a a működtetéséhez kapcsolódó projekt időszak, de szeretnénk, ha tovább folytatódhatna itt az élet. Hiszen rengeteg gyermeknek okoztunk már szép pillanatokat a központban. Játékok, programok tették szebbé a mindennapjaikat, s váltották valóra álmaikat, hogy ők is szép játékokkal, önfeledten, boldogan játszhassanak. Ezt szeretnénk tovább vinni februártól, azonban ehhez támogatókra van szükségünk, ugyanis jelenleg nulla forint áll rendelkezésünkre – részletezte a Kis Bocs Egyesület elnöke.

Szavaiból kiderült, nagyobb cégek, vállalatok vagy bármilyen jóakaratú ember segítségét szívesen vennék, hogy támogatásukkal tovább működhessen a Játékközpont.

