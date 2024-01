„Ismét nagyon klóros a víz, ami nem is lenne annyira fura, de ezúttal brutálisan az, nálunk hasmenést is okozott. A kisfiam sok csapvizet ivott (szörpnek elkészítve), és rájöttünk, hogy emiatt hetente volt hasmenése. Mióta ásványvizet iszik, a probléma megszűnt. Nem csak nála jött elő a probléma, de ő itta a legtöbb csapvizet. Másnál is előfordult ez? Hol érdemes jelenteni?” – tette fel a kérdést a település közösségi oldalán egy helyi férfi, s a kommentelők azonnal reagáltak. Többen megjegyezték, hogy hasonló gonddal szembesültek.

Akadt, aki megemlítette, hogy a jelenséggel megkereste a szolgáltatót, de állítása szerint nem kapott érdemi választ. Mások megjegyezték, hogy érdemes szűrőberendezést beszerezni. „Nekünk egy egyszerű mikroszűrő, egy polifoszfát és egy aktív szenes szűrő szett van felszerelve. Évente cseréljük benne a betéteket. Az egész család csapvizet fogyaszt, és nincs probléma” – írta az egyik hozzászóló. Mások szerint elegendő a szűrőkancsó is, utóbbival is kiküszöbölhető a kellemetlenség. Igaz, a fertőtlenítő szaga nem szűnik meg, de a víz ihatóbbá válik – állították.

Portálunkon korábban beszámoltunk arról is, hogy a településen egy ideig rózsaszínes víz folyt a csapokból.