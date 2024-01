A vasárnapi és hétfői viharos északi szél kisöpörte a felhőket és a füstöt a Kárpát-medencéből, a verőfényes napsütésben pedig a Bükk csúcsairól messzire el lehetett látni a környékre. Bükkszentkeresztről és Bánkútról is ragyogó kilátás nyílt a Kárpátok északi vonulataira, a hóval fedett Alacsony-Tátrára, a Magas-Tátrára, a Liptói-havasokra és a Bélai-havasokra, sőt, a Fátrára is. Természetesen alaposan szemügyre lehetett venni az általában szmoggal borított Sajó-völgyet is, ahol föllélegezhettek az ott élők. Aki ott kimozdult a városból, faluból, még ha nem is kapaszkodott föl egy dombra sem, az is láthatta az első látásra furcsa felhőnek tűnő Tátra vonulatait a kristálytiszta időben. A gyakorlott túrázók szerint utoljára a Covid járvány idején volt ilyen tiszta a levegő errefelé, akkor lehetett ilyen élesen és részletesen látni a magas hegyeket. A meteorológusok még szerdán is derült időt jeleznek előre.