Immár országos ismertségnek örvend a gyöngyösi Mátra Múzeum március 15-ig megtekinthető időszaki tárlata, amely a Gyöngyösön és környékén az elmúlt évtizedekben feltárt kora középkori leleteket mutatja be. Az M1 televízió az elmúlt héten mutatta be a kiállítást Tóth Zoltán, az egri Dobó István Vármúzeum régésze segítségével. A múzeum tárlata az elmúlt tíz év gyöngyöspüspöki kutatásainak, illetve az abasári ásatásnak a leleteit mutatja be.