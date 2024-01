A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány pályázatot ír ki a városi madárkérdés felmérésére, és/vagy javaslatok kidolgozására egyetemi, főiskolai hallgatói jogviszonnyal vagy egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező magánszemélyek részére – adta hírül sajtóközleményében a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány.

A jelentkezők 2024. május 15-ig nyújthatják be a 30-40 ezer karakter terjedelmű dolgozatokat, melyeket szakemberekből álló zsűri fog elbírálni. Olyan munkákat várnak, amelyek alkalmasak továbbgondolásra, illetve gyakorlati alkalmazásra.

A verseny első helyezettje 500 ezer, a második helyezettje 300 ezer, a harmadik helyezettje pedig 200 ezer forintos jutalomban részesül. Emellett előadást tart majd a témában megrendezett szakmai konferencián, valamint sajtókommunikáció révén megismertetheti javaslatát a nagyközönséggel. Egyetemisták a munkát szakdolgozatként, TDK-dolgozatként is szerepeltethetik, amennyiben oktatási intézményük ezt lehetővé teszi.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány közfeladatai közé tartozik az állatvédelem népszerűsítését célzó tudományos és oktatási tevékenység ösztönzése, az állatvédelmi szakmai konferenciák koordinálása, valamint az állatvédelmi pályázatok lebonyolítása és felügyelete is.

Mint írják, a városi környezetben a közvéleményt foglalkoztató, gyakran felmerülő kihívások közé tartozik a galambok nagy száma, a varjak és seregélyek esetleges agresszivitása, valamint a vízpartokon élő kacsákkal, hattyúkkal és sirályokkal kapcsolatos kérdések. Bár világszerte léteznek megoldási kísérletek, még nem ismertek széles körben olyan kiforrott technológiák, amelyek állatvédelmi szempontból is teljes mértékben elfogadhatóak, a lakosság szempontjából is megnyugtatóan rendezik a kérdést és egyidejűleg a jogi kereteknek is megfelelnek.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány célja, hogy a városi madárkérdés humánus megoldása kapcsán elősegítsék olyan pályaművek megszületését, amelyek alkalmasak konferencián való bemutatásra, széles körben való terjesztésre, valamint hivatkozási alappal szolgálhatnak a döntéshozók számára is.

A nagyvárosokban élő madarak hatása az emberek és állatok jóllétére és a közegészségügyre kiemelt, aktuális kérdéskör. A madarak lehetséges hordozói és terjesztői lehetnek számos fertőző betegségnek és parazitának. Ennek ellenére nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezek a gerinces állatok szenvedni és örülni képes, érző lények, melyeket nemcsak az erkölcsi érzék, hanem jogszabályok is védenek.

A hazai helyzet fölmérése jelenleg nem naprakész és nem teljes körű. Jelentős területi különbségek figyelhetőek meg az országban, hiszen a madárállomány és az ezekkel kapcsolatos problémák eltérőek. Ezért szükséges az összetett kezelési módok kidolgozása és az együttműködés a szakemberek, a kutatók, a döntéshozók és a lakosság között.