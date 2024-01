Idén is megrendezték Selypen, a Vörösmajor középiskolában az alapítványi bált, amelynek célja az oktatási intézmény támogatása. A 2024-es rendezvényről Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is hírt adott hivatalos Facebook-oldalán.

- Minden évben rengetegen gyűlünk össze a rendezvény alkalmával, hogy ezzel is támogassuk ezt a fantasztikus intézményt. Az idei bál is remekül sikerült - osztotta meg közösségi oldalán Szabó Zsolt, aki egy rövid hangulatvideót is közzétett.